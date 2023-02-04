تتناول الجلسة عدة موضوعات، منها التعرف على أدوات البحث والاستقصاء الرقمى، والمنصات الخاصة بالبرامج المفتوحة المصدر، وقدرات التعرف على نطاقات الاهتمام والكلمات الرئيسية والمفتاحية، ونطاقات تسويق المنتجات، ومهارات عرض المحتوى المصور.
كما سيتم خلال الجلسة استعراض نماذج لمنصات العالمية يمكن من خلالها إنشاء متاجر افتراضية وتحقيق أرباح، وطرق لتنفيذ "شخصية مشترى" للتأكد من قبول المنتج أو الخدمة المعروضة فى السوق، وتأمين وحفظ حقوق المحتوى المستخدم رقميًا.
تأتى الجلسة فى إطار مبادرة قدوة-تك لتمكين المرأة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق جلسة «أدوات البحث الرقمى ومصادر عرض المنتجات والخدمات».. 7 فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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