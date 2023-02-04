انطلاق جلسة «أدوات البحث الرقمى ومصادر عرض المنتجات والخدمات».. 7 فبراير

جدة - نرمين السيد - تنظيم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جلسة بعنوان "أدوات البحث الرقمى ومصادر عرض المنتجات والخدمات عبر المنصات التسويقية العالمية" يوم 7 فبراير عبر الإنترنت.





تتناول الجلسة عدة موضوعات، منها التعرف على أدوات البحث والاستقصاء الرقمى، والمنصات الخاصة بالبرامج المفتوحة المصدر، وقدرات التعرف على نطاقات الاهتمام والكلمات الرئيسية والمفتاحية، ونطاقات تسويق المنتجات، ومهارات عرض المحتوى المصور.

كما سيتم خلال الجلسة استعراض نماذج لمنصات العالمية يمكن من خلالها إنشاء متاجر افتراضية وتحقيق أرباح، وطرق لتنفيذ "شخصية مشترى" للتأكد من قبول المنتج أو الخدمة المعروضة فى السوق، وتأمين وحفظ حقوق المحتوى المستخدم رقميًا.

تأتى الجلسة فى إطار مبادرة قدوة-تك لتمكين المرأة.