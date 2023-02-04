ألفان و975 وظيفة خالية للشباب من الجنسين فى 13 محافظة.. التقديم خلال فبراير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 02:34 مساءً - كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، عن تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة، لشغل 2975 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.

ونوضح في السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة في المحافظات:

أولا: محافظة الجيزة

فرص عمل بأحد شركات الأمن والحراسة في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة

الوظائف المطلوبة

-10 مشرف أمن – خبرة 5 سنوات – 4000 جنيه – 34 : 50 سنة

-150 أفراد أمن – مرتب 3700 جنيه – 19 : 48 سنة

-5 مراقب كاميرات – مرتب 3000 جنيه – 25 : 40 سنة

-4 سائق رخصة ثانية – 22 : 40 سنة

الشروط والمزايا

-المؤهل: عالي – متوسط

-توفير إقامة

-مواصلات

-تأمين صحي

-تأمين اجتماعي

ثانيا: محافظة القاهرة

فرص عمل بأحد شركات الأمن والحراسة - محطة مترو أرض المعارض

الوظائف المطلوبة

أفراد أمن توزع على المناطق الآتية:

-100 كمبوند بالتجمع - الراتب 4000 جنيه + إقامة - 4 أيام إجازة

-100 مبنى إداري بالعاصمة الإدارية - 4000 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

-100 مدارس دولية ومباني بالعاصمة الإدارية - 3500 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

-50 العبور والشروق - راتب 5400 جنيه - 16 ساعة عمل - 8 أيام إجازة

-15 توكيل سيارات - الراتب 3700 جنيه

-25 مبنى إداري العبور - العاشر من رمضان - 3500 جنيه

-100 الساحل الشمالي - قرى سياحية وفنادق - 4000 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

-10 مدربين مواقع - الراتب 6000 جنيه - خبرة - سكن - 4 أيام إجازة.

-50 مشرف أمن - التجمع والعاصمة - الراتب 5000 جنيه - إقامة - 4 أيام إجازة

-25 كمبوند بالمعادي - الراتب 3500 جنيه

-5 سيلز - من الجنسين - مرتب 6000 جنيه + عمولات

-5 أخصائي توظيف - خبرة - الراتب 4500 جنيه - 4 أيام إجازة

-المزايا: تأمين صحي - تأمين اجتماعي - زيادة سنوية - بوليصة تأمين

ثالثا: محافظة القليوبية

فرص عمل بأحد الشركات بالمنطقة الصناعية

الوظائف المطلوبة

-10 فني مكابس – خبرة 3 سنوات

-5 فني حقن – خبرة 3 سنوات

-5 فني صيانة أجهزة كهربائية – خبرة سنتان

-2 فني اليكتروستاتيك – خبرة سنتان

-2 فني لحام كهرباء – خبرة 3 سنوات

-1 فني كهرباء كنترول – خبرة 5 سنوات

-15 فني تجميع أجهزة كهربائية – خبرة سنتان

الشروط

-المؤهل: متوسط

-السن: 30 : 35 سنة

-الراتب: 2400 جنيه

رابعا: محافظة المنوفية

فرص عمل بأحد شركات الصباغة والنسيج – المنطقة الصناعية – السادات

الوظائف المطلوبة

-1 مهندس نسيج

-1 مهندس إنتاج

-1 مهندس كهرباء

الشروط

-المؤهل: عالي

-الخبرة 3 : 5 سنوات

-1 فني كهرباء

-1 فني ميكانيكا

-3 فني صيانة

-2 فني نسيج

الشروط

-لا يشترط الخبرة

-الخبرة: 1 – 3 سنوات

-الراتب: حسب المقابلة

خامسا: محافظة الإسماعيلية

فرص عمل بأحد الشركات الخاصة بالمنطقة الحرة

الوظائف المطلوبة

-20 عامل ليزر

-20 عامل مغسلة

الشروط

-جميع المؤهلات

-السن 18 : 45 سنة

-الراتب 2500 :2750 جنيه

سادسا: محافظة الوادي الجديد

فرص عمل بأحد الشركات – العوينات

الوظائف المطلوبة

-2 فرد أمن

-1 سائق سيارة – رخصة مهنية

-2 عامل نخيل

-4 كهربائي بيوفت

الشروط

-مؤهل متوسط

-السن 20 : 35 سنة

-الراتب 3000 : 4000 جنيه

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة http://www.manpower.gov.eg.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.