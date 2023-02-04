منتدى شباب العالم.. حوار حضارى على أرض مصر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أثبت منتدى شباب العالم، على مدار 4 نسخ، مدى أهميته كمنصة تجمع الشباب من حول العالم لمناقشة القضايا التى تشغلهم، وخلق مساحة مشتركة لتبادل الثقافات والخبرات فى إطار فريد تعد أهم ركائزه هى السلام والإبداع والتنمية.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" حكاية منتدى شباب العالم.

كانت البداية فى 25 إبريل 2017 ومن على ضفاف قناة السويس، عندما عرض مجموعة ‏من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، خلال المؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب ‏العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليعلن فى يوم 24 يوليو 2017 أثناء فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية، عن انطلاق منتدى ‏شباب العالم بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2017، موجها دعوته لجميع الشباب من مختلف دول ‏العالم، ليعبروا عن آرائهم وعن ‏رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.‏

جاءت بداية الانطلاق فى نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة، ومنذ ذلك الحين أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعى القرار، ومع شباب من كافة أنحاء العالم، واستمر العمل وصولا للنسخة الرابعة 2022.

بلغ عدد المشاركين فى الجلسات وورش العمل ما يقرب من 20000 شاب وفتاة من 164 دولة، وما يزيد عن 500 متحدث فى 180 جلسة نقاشية وورش عمل، كما بلغ إجمالى عدد المتقدمين والراغبين فى المشاركة فى منتدى شباب العالم بنسخه الأربعة وفق قاعدة بيانات الموقع الرسمى للمنتدى أكثر من 750 ألف شاب وشابة من مختلف دول العالم.