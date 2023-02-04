جدة - نرمين السيد - وقعت الكلية الفنية العسكرية، بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة، فى المجالات العلمية والبحثية والفنية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى إطار اهتمام القوات المسلحة بالتعاون مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية لإعداد أجيال جديدة قادرة على تحمل المسؤولية، وفقا لأحدث طرق التعليم الحديثة.





وقع البروتوكول كلا من اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، الدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من قادة القوات المسلحة ومسؤولى جامعة الجلالة. ويهدف البروتوكول إلى تشكيل الفرق الهندسية والفنية والعلمية ونشر الأبحاث المشتركة وتقديم الاستشارات الفنية فى المجالات الهندسية وإنشاء مشاريع ومختبرات بين الجانبين فى الأنشطة البحثية والاستعانة بقواعد البيانات المشتركة وعقد الدورات التدريبية، كما يشمل الاستفادة من الإمكانيات المعملية والكوادر الفنية وإتاحة الإطلاع على المكتبات العلمية لكلا الجانبين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.