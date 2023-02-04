حزب التجمع يطالب بتحديد موعد بداية الحوار الوطني.. ويحذر من محاولات الابتزاز السياسي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 01:32 مساءً - أصدر حزب التجمع بياناً عبر خلاله عن قلقه البالغ تجاه إجراءات التحضير للحوار الوطني ، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل من العام الماضي ، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأكد الحزب "ترقبه تلك الإجراءات وإنه يحمل القائمين عليه مسئولية التأخير في بدء الجلسات الفعلية للحوار، رغم الاقتراب من مرور عام كامل على دعوة الرئيس" مضيفاً أن ما لاحظه من استسلام أمانة الحوار منذ تشكيلها في يونيو الماضي لما يمكن وصفه بالابتزاز السياسي الذي تمارسه بعض القوى و التيارات، أدى إلى عرقلة بدء الحوار الوطني، باعتباره الوسيلة المُثلى لإعادة لمّ شمل تحالف 30 يونيو بكل مكوناته بعد نحو عشر سنوات من الثورة تقاطعت فيها السبل بين الحلفاء فى سياق مجريات الأحداث ، وطبيعة اختلاف الرؤى حول السياسات التى يتبناها نظام الحكم ، بالإضافة لكونه يمثل علامة فارقة بين مرحلتين، الاولى وهي مرحلة الصخب الثوري التي بدأت منذ ثورة يناير 2011، و استمرت حتى قيام ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من تحديات، و الثانية مرحلة الاستقرار والانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، و تحقيق طموحات الكل المصريين في الوصول بمصر لأن تصبح دولة (مدنية ديمقراطية حديثة) بكل ما تحتويه الكلمات الثلاث من معانٍ، وما تتضمنه من تفاصيل ومفردات.

وأشار أنه "في الوقت الذي يؤكد حزب التجمع حرصه على ضرورة مشاركة ممثلي كل فئات المجتمع المصري في الحوار، باستثناء التيارات المتسترة بالدين ، فإنه يحذر من ممارسات بعض المشاركين ممن يحتكرون لأنفسهم دور الممثل الوحيد للشعب المصري ، وكذلك ممن يتسترون خلف شعارات براقة ، وأطروحات ديمقراطية زائفة ، تستهدف فى النهاية إعادة جماعة الإخوان الإرهابية أو بعض رموزها للمشهد العام مرة أخرى ، و من يرون في الحوار فرصة لتوجيه رسائل للخارج المعادي لثورة 30 يونيو".

وشدد ”التجمع” على ضرورة الإعلان بوضوح عن جدول زمني لبدء الجلسات الفعلية للجان الحوار في أقرب وقت ممكن ، و الكشف عن ملابسات التأخير حتى الأن ، خاصة أن مقولة ” النتائج الجيدة تتطلب تحضيراً جيداً “.لم تعد مقنعة للرأي العام .