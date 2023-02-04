المجر تستجيب لطلب وزير الخارجية بزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة إلى مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 01:31 مساءً - أعرب بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري عن موافقته على طلب السيد سامح شكري وزير الخارجية بأهمية زيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية السنوية المقدمة من المجر إلى مصر، حيث قرر الجانب المجري زيادة عدد المنح من 115 إلى 200 منحة سنوياً.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والمجر التي اختتمت أعمالها في بودابست برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وبمشاركة ممثلين عن كافة جهات الدولة المعنية ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وسفارة جمهورية مصر العربية في بودابست.

وأشار السفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر إلى أن الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية بين مصر والمجر قد شهدت مباحثات هامة شملت معظم أوجه التعاون الثنائي بين البلدين ، بما في ذلك في مجالات الزراعة والتعليم والصناعة والطاقة والسياحة، مع التركيز على البعد الاقتصادي والاستثماري.

وذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها على فيسبوك اليوم أن السفير الشناوي أوضح أن السفارة المصرية في بودابست قد نظمت لقاءات لكل من رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولمسؤولين آخرين من الجانب المصري مع عدد من الشركات المجرية المهتمة بالاستثمار والتعاون مع مصر.

وأضاف السفير الشناوي أنه تم عقد منتدى للأعمال بين الجانبين المصري والمجري بمشاركة ما يزيد عن 100 شركة من الطرفين، وذلك في إطار السعي المستمر والمتواصل لجذب الاستثمارات المجرية إلى مصري وزيادة الصادرات المصرية إلى المجر.