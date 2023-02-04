بحضور وزير التعليم العالى الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 01:31 مساءً - وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة فى المجالات العلمية والبحثية والفنية والتطبيقية ذات الإهتمام المشترك ، وذلك فى إطار إهتمام القوات المسلحة بالتعاون مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية لإعداد أجيال جديدة قادرة على تحمل المسئولية وفقاً لأحدث طرق التعليم الحديثة .

حيث وقع البروتوكول كلاً من اللواء أستاذ دكتور / إسماعيل مـحمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية والأستاذ الدكتور / مـحمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة وذلك بحضور الأستاذ الدكتور / مـحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى جامعة الجلالة .

ويهدف البروتوكول إلى تشكيل الفرق الهندسية والفنية والعلمية ونشر الأبحاث المشتركة وتقديم الإستشارات الفنية فى المجالات الهندسية وإنشاء مشاريع ومختبرات بين الجانبين فى الأنشطة البحثية والإستعانة بقواعد البيانات المشتركة وعقد الدورات التدريبية ، كما يشمل الإستفادة من الإمكانيات المعملية والكوادر الفنية وإتاحة الإطلاع على المكتبات العلمية لكلا الجانبين .