وزير الصحة يتفقد مستشفى الحسينية المركزى (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، مستشفى الحسينية المركزى، بمحافظة الشرقية، لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر الفرق الطبية بجميع التخصصات، والعمل على تذليل أى عقبات أو تحديات قد تواجه المنظومة الطبية.





تأتى زيارة وزير الصحة والسكان، لمحافظة الشرقية، ضمن سلسلة جولاته الميدانية، لمتابعة العمل بجميع المستشفيات والمراكز الطبية، والوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن الاطلاع على حجم الإنجاز فى خطط التطوير لكل منشأة طبية، وذلك وفقا للتوزيع الجغرافى للسكان، والأولويات الصحية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد على الدور الحيوى لمستشفى الحسينية المركزى فى خدمة أهالى شمال محافظة الشرقية، والتى تخدم أكثر من 408 آلاف نسمة فى نطاق مركز ومدينة الحسينية، ومدن صان الحجر، ومنشأة أبو عمر.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزير تفقد مبانى وأقسام المستشفى المختلفة، والتى تعمل بطاقة استيعابية 148 سريرا، منهم 12 سرير رعاية مركزة، و19 حضانة للأطفال المبتسرين، بجانب قسم الكلى الصناعى، والمزود بـ51 ماكينة، ويخدم 210 مرضى كلى.

وتابع أن الوزير تفقد أقسام "إنعاش القلب، الجراحات البسيطة، الاستقبال، وحدة الكلى الجديدة، التعقييم المركزى" حيث وجه بإعداد خطة للتوسع فى استغلال المساحات الفضاء بالمستشفى، وبناء مبانى جديدة وفقا لأحدث المعايير العالمية، بما يساهم فى تحقيق أكبر تغطية صحية، كما وجه برفع كفاءة منطقة انتظار المرضى، مضيفا أن الوزير اطلع على ملفات المرضى، ومعدلات التردد على الأقسام المختلفة، وكذلك الحالات التى تم مناظرتها من خلال مبادرة التشخيص "عن بعد" والبالغ عددهم 560 مريض حتى الآن.

وأشار إلى أن الوزير استكمل جولته فى المستشفى بتفقد حضانات الأطفال، وغرف الإقامة الداخلية للأطفال والكبار، حيث وجه برفع كفائتها واستحداثها، بما يساهم فى توفير جميع سبل الراحة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى النزلاء بالمستشفى.

ولفت إلى أن الوزير اطلع على معدلات التطوير بالمستشفى، والتى شملت تجهيز وتشغيل عناية مركزة، بسعة 8 أسرة، مزودة بعدد "3 أجهزة تنفس صناعى، 4 أجهزة سباب، 14 سيرنج بامب" بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم المستشفى بجهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية 4.2 مليون جنيه، بجانب تطوير قسم عناية القلب.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد عبد المعطى نائب محافظ الشرقية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشؤون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.