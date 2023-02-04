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البابا تواضروس يعزى فى القمص أنطونيوس كاهن كنيسة العذراء مسرة

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مينا أشرف 2023-02-04 12:33 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - توفى فى ساعة متأخرة، أمس، الأب المبارك القمص أنطونيوس توفيق كاهن كنيسة السيدة العذراء بشارع مسرة بشبرا، التابعة لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، عن عمر يقارب 80 عاما، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالى 37 سنة.

ولد الأب المتنيح يوم 9 سبتمبر 1943، وحصل على بكالوريوس الزراعة وسيم كاهنًا يوم 1 أغسطس 1986، ورُسِم قمصًا فى 22 يونيو 2013.

وتستقبل كنيسته جثمانه مساء اليوم حيث تقام صلوات التسبحة ثم القداس صباح الغد الأحد بحضور الجثمان، وتقام صلوات التجنيز فى الثانية عشرة منتصف ظهر غدٍ الأحد، ويُتلَقى العزاء مساء يومَى الأحد والاثنين فى الكنيسة ذاتها.

قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، وللآباء كهنة القطاع، فى نياحة الأب الفاضل القمص أنطونيوس توفيق، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته وأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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