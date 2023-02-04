قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الفعاليات المميزة خلال شهر يناير

جدة - نرمين السيد - نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، مشروع التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الفيوم بجميع أجهزتها التنفيذية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك، لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.





بدأ التدرب المشترك بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبرار، أعقب ذلك عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها أو مواجهتها فى ظل الظروف الراهنة.

كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم، وكذلك المرور على معسكر إيواء عاجل، ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، كما تم تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة والمؤمن بعناصر الحراسات المشددة للتأكيد على مدى جاهزيتها فى مجابهة المواقف الطارئة، بالاشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف، وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة الوطن الغالى.

وإيمانا من القوات المسلحة بأهمية تشجيع الطلاب على القراءة والإطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات وتنمية الوعى الثقافى ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى "24" زيارة لطلبة الجامعات والمدارس للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الرابعة والخمسين لزيادة الوعى الفكرى والمعرفى لشباب الجامعات والمدارس، وذلك بواقع زيارتين يوميا طول فترة إقامة المعرض.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى "25" زيارة للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية بهدف التوعية بما تقوم به الدولة من تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة.