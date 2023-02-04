وزير القوى العاملة: مليار و600 مليون جنيه لقطاع السياحة خلال «كورونا»

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن وزارة القوى العاملة، كوزارة خدمية حريصة على تحقيق الحوار الاجتماعى بين طرفى العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعمال ونقابات، بهدف تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج، متطرقا إلى دور الوزارة الراهن فى حماية ورعاية العمالة المصرية فى الداخل والخارج، فى إطار استراتيجيات محددة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، داعيا كل النقابات العمالية العربية لترسيخ مبادئ الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم السبت، فى افتتاح المجلس المركزى للاتحاد العربى لعمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية المنعقد فى البحر الأحمر، مدينة الغردقة، بحضور وفود نقابية عربية، عن بلدان سورية والبحرين والكويت والسعودية والسودان واليمن وفلسطين والأردن، والجزائر والعراق ولبنان، وذلك فى أول يوم من جولاته بالمحافظة.

وبدأ الوزير كلمته بالترحيب بالحضور قائلا: "نرحب بكم جميعاً على أرض مصر الحاضنة دائماً للأشقاء العرب، ولكل ما يدعم العمل العربى المشترك، وإنه لمن دواعى سعادتى أن أشارككم اليوم فى افتتاح هذا المؤتمر العربى، وفى هذا القطاع المهم الذى يضم فى عضويته عمالنا فى البنوك والتأمينات والأعمال المالية، لما يُمثله هذا القطاع من دور استراتيجى، يخدم عملية التنمية والعمل العربى المشترك".

وقال الوزير: "إن وزارة القوى العاملة بما تمتلكه من مقومات وأهداف قصيرة وبعيدة المدى، تعتبر الحوار الاجتماعى بين طرفى العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، أساس النجاح، وعنصر أساسى لزيادة الإنتاج، ولعل كل سياساتنا فى الوزارة تتجه نحو الحوار والمشاركة، وتعزيز علاقات العمل لخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة وتشريعات متوزانة نواجه بها كل التحديات الراهنة التى تهدد العالم أجمع خصوصا تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها".

وتابع: "تسير الوزارة الآن فى كل الطرق مع الشركاء الاجتماعيين فى الداخل والخارج، خصوصا منظمتى العمل الدولية والعربية، وممثلى أصحاب الأعمال، والاتحادات والنقابات العمالية، لتعزيز تلك العلاقات، والاستمرار فى تنفيذ معايير العمل الدولية على أرض الواقع، كما أننا نعتبر الطرف النقابى والعمالى الذى تكتمل به "ثلاثية العمل"، هدف من أهدافنا، لتدريبه وتوعيته بحقوقه وواجباته، واستثماره كقوة بشرية وإنتاجية كبيرة، ولعل ما يضمه الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب من اتحادات ونقابات عمالية تضم فى عضويتها ما يقرب من 100 مليون عامل عربى، يؤكد أننا أمام ثروة بشرية وإنتاجية عربية، تستحق الاستمرار فى تنميتها والاستثمار فيها".

وأضاف الوزير، أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدى أمام التحديات التى ضربت تداعياتها كل بلدان العالم بلا استثناء فكانت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، سواء من حيث نطاق الأثر الذى يمتد إلى 60% من سكان الجمهورية، أو من حجم المشروعات التى يتم تنفيذها بتكلفة تقترب من التريليون جنيه.

وتابع: وكذلك الحزم الاجتماعية التى أعلنتها الدولة بين الحين والآخر لدعم الفئات الأكثر احتياجا، ورفع الحد الأدنى للأجور فى القطاعين العام والخاص، كما تأتى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بشكل عام ولوزارتنا بشكل خاص، محل اهتمام وتنفيذ، فيما يخص "القوى العاملة" خاصة تنمية مهارات العامل وتدريبه وتأهيله لسوق العمل، فنحن قد أعلنا ونجدد إعلاننا أننا نضع كافة إمكانياتنا فى تمويل التدريب والتأهيل، ومن خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التى تمتلكها "الوزارة" ومنتشرة فى كافة المحافظات كذراع من أذرع المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت أمر كل جهة معنية وأمر كل شاب أو فتاة، يرغب فى تنمية مهاراته وإقامة مشروع صغير يوفر له الحياة الكريمة.

وقال: لدينا 75 مركزا تدريبيا مهنيا ثابتا ومتنقلا، ونستعد خلال أيام لاطلاق 11 عربة تدريب مهنى متنقلة جديدة على مهن يحتاجها سوق العمل، تعمل جميعها فى إطار مبادرتى "حياة كريمة" و"مهنتك مستقبلك"، نحن إذن نحارب التحديات القادمة إلينا من الخارج بالعمل والإنتاج، والحوار الإجتماعى مع كافة الشركاء ذات الاهتمام المشترك، ونعمل الآن على محاور متعددة منها حصر وتدريب وتأهيل وتشغيل ذوى الهمم كما نقدم كل الدعم للشركات المتعثرة ودفع أجور عمالها، والتى تأثرت بتداعيات كورونا خاصة قطاع السياحة الذى استفاد من صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة بما يقرب من مليار و600 ألف جنيه، وقت "كورونا" فقط، كما نعمل على قدم وساق وبخطى ثابتة على ملفات رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة بياناتها، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة فى كل مواقع العمل والانتاج تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية.

واستمر الوزير فى كلمته قال: "لقد قررنا أن نبدأ جولتنا فى محافظة البحر الأحمر اليوم بافتتاح مؤتمركم الموقر، إيمانا منا بدور الحركة النقابية المصرية والعربية كشريك أساسى فى البناء والتعمير وسوف تشمل الجولة، تسليم عقود عمل لذوى همم ووثائق تأمين على العمالة غير المنتظمة وملتقى للسلامة والصحة المهنية وتسليم جوائز للمتفوقين من المتدربين على وحدة التدريب المتنقلة لتمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة وكلها خطوات وإجراءات تؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصة كل الحرص على دخول الجمهورية الجديدة بحياة كريمة لكل مواطنيها رغم التحديات".

وأنهى الوزير كلمته بالقول: "نتمنى لمؤتمركم النجاح والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع وتخدم التعاون العربى المشترك".