نقيب الأشراف يوجه الشكر للرئيس السيسي لرعايته المسابقة العالمية الـ 29 للقرآن الكريم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 12:34 مساءً - وجه السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته المسابقة العالمية ال٢٩ للقرآن الكريم، التي بدأت فاعلياتها اليوم السبت، على أرض مصر.

وقال نقيب الأشراف، في تصريحات له على هامش مشاركته في افتتاح فاعليات المسابقة، التي تحمل اسم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسابقة وتوجيهاته برفع جوائز الفائزين فيها يؤكد اهتمام الدولة المصرية بكتاب الله عز وجل وحفظته.

وشدد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، على أن إقامة المسابقة العالمية على أرض مصر، رسالة سلام للعالم أجمع وتأكيد أنها بلد القرآن والأمن والأمان، وأنها راعية لكتاب الله عز وجل وحفظته.

وأشاد نقيب الأشراف بجهود الدكتور محمد مختار جمعة الدعوية والوطنية واهتمامه بالقرآن الكريم وأهله، وبجهود الوزارة في خدمة القرآن الكريم وإنشائها للمدارس القرآنية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، وإطلاق أسماء أعلام القراء المصريين على المسابقة العالمية للقرآن.

ويشارك في المسابقة التي تعقد على مدار خمس أيام، 108 متسابق من ٥٨ دولة حول العالم منها ٣٣ إفريقية، وسبع محكمين من ٧ دول هي "مصر وتشاد والأردن وفلسطين والسعودية والسودان وسلطنة عمان، بإجمالي جوائز ٢ مليون جنيه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي