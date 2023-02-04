رئيس جامعة الأزهر السابق: وثيقة الأخوة الإنسانية حثت على العيش المشترك

جدة - نرمين السيد - قال عضو لجنة وثيقة الأخوة الإنسانية رئيس جامعة الأزهر السابق الدكتور محمد المحرصاوى، إن وثيقة "الأخوة الإنسانية" التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مع قداسة البابا فرنسيس فى 4 فبراير عام 2019، مثلت إعلانا مشتركا بين أكبر رمزين دينيين فى العالم يحث على السلام والعيش المشترك بين جميع البشر.





وأضاف المحرصاوى - فى تصريحات اليوم السبت - أن يوم 4 فبراير من كل عام صار يوما عالميا للاحتفال بالأخوة الإنسانية، وتابع "أنه ما أحوجنا اليوم لكى نطبق هذه الوثيقة تطبيقا عالميا لما نراه فى العالم الآن من اجتياح الأزمات الاقتصادية وتغير المناخ والحروب وجائحة كورونا، كل هذه الأمور لم تفرق بين عقيدة وأخرى ولون وجنس ومربع جغرافى إنما اجتاحت العالم كله ومن هنا جاءت أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية لنتحد معا ضد هذه الأزمات حتى ينجو العالم".

وأشار عضو لجنة الأخوة الإنسانية، إلى أن إحياء هذا اليوم يكون من خلال التطبيق العملى للقيم الإنسانية السامية التى نصت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية، والتى من أبرزها قيم الخير والعدل والمحبة والسلام وقبول الآخر أيا كان دينه أو لونه أو جنسه.

وأكد المحرصاوى، أنه منذ إعلان هذه الوثيقة حظيت باهتمام عالمى كبير لأنها صدرت عن أكبر رمزين دينيين فى العالم، مشيرا إلى أن بعض الجامعات والمدارس فى دول مصر والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ولبنان وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها أدرجت الوثيقة فى برامجها الدراسية كونها تعزز جميع المبادئ الإنسانية.