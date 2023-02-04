جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع نظيره المصرى مصطفى مدبولى، أننا بحثنا تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، ونسعى لمزيد من التعاون لضمان تلبية جميع متطلبات البلدين وجميع الكميات التى تطلبها مصر، لتجنب أى أزمات غذائية.
وقال: تناولنا سبل التعاون فى مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر.
واستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمطار القاهرة الدولى، نيكولاى تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، الذى وصل فى زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين الحكوميين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء رومانيا: نبذل قصارى جهدنا لتوفير احتياجات مصر من المواد الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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