مدبولى: التبادل التجارى بين مصر ورومانيا وصل إلى مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وأوضح مدبولى خلال مؤتمر صحفى، أن التبادل التجارى بين البلدين وصل إلى مليار دولار العام الماضى، مقدما الشكر للجانب الرومانى على المنح المقدمة للطلاب المصريين، معربا عن سعادته بالتعاون فى مجال الأسمدة والبتروكيماويات، مطالبا بزيادة استيراد الحبوب من رومانيا.

كما طالب مدبولى بتعزيز التعاون فى مجال استيراد الحبوب، مؤكدا أنه يجرى التحضير لعقد مؤتمر الأعمال بين البلدين، وزيادة التعاون فى المجال العلمى، لافتا إلى أنه بحث زيادة التجارة البينية بين مصر ورومانيا.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمطار القاهرة الدولى، نيكولاى تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، الذى وصل فى زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين الحكوميين.