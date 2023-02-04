عاجل- بحضور دولى.. الإعلان عن النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم اليوم

جدة - نرمين السيد - يشهد المؤتمر الصحفى حضورًا دوليًا موسعًا، من ممثلى الهيئات والمؤسسات الدولية فى مصر.

يحضر المؤتمر، السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، أليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، إيرك أوشلان، مدير منظمة العمل الدولية فى مصر، الدكتورة نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة فى مصر، والدكتورة نعيمة الجاسر ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر، وكارلوس أوليفر، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية فى مصر، وكريستين عراب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، وفريدريكا ميجر، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، وهبة نصير، منسق برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين فى مصر، وجيرمى هوبكنز، ممثل منظمة لأمم المتحدة للطفولة فى مصر، وجون سوليكى، ممثل مفوضية اللاجئين فى مصر، وأيضا مدير مكتب منظمة اليونسكو، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مصر، وعدد آخر من مديرى مكاتب الأمم المتحدة فى مصر.

بالإضافة إلى حضور مجلس أمناء وأعضاء الحوار الوطنى، وحضور رؤساء تحرير الصحف والقنوات المصرية، وعدد من كتاب الرأى وكبار الإعلاميين، وعدد كبير من ممثلى الصحف والقنوات العربية والإفريقية والأجنبية.

جدير بالذكر أنه منذ انطلاق المنتدى فى نسخته الأولى عام 2017، وعلى مدار النسخ الأربع السابقة، ويهدف المنتدى إلى إرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.