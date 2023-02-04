رئيس الوزراء يستقبل نظيره الرومانى بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمطار القاهرة الدولى، نيكولاى تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، الذى وصل فى زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين الحكوميين.





وقد أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لضيف مصر والوفد المرافق له، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف. ومن المقرر أن يرأس رئيسا وزراء مصر ورومانيا، اليوم، جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدى البلدين؛ لمناقشة عدد من الملفات فى مختلف المجالات الاقتصادية، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى المشترك، كما سيتم عقد منتدى اقتصادى يضم وزراء البلدين والمسئولين المعنيين غدا.

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