الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: القرآن الكريم أولى العلماء عناية فائقة وسعى لتحرير المرأة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 11:24 صباحاً - قال نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القرآن الكريم مفجر العلوم ومنبعها ودستور الأخلاق، أحكم الحكيم صنعته وقسمه لما ينزل من معاني وأحكام.

وأضاف عياد في كلمته نيابه عن شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب، خلال فعاليات المسابقة العالمية ال 29 للقرآن الكريم، إن كتاب الله عز وجل له أثر عظيم في حياة البشرية سواء المعرفي أو التربوي، فهو ذو أثر شامل للجانب التفسي والجسدي والمادي.

ونوه بأن القرآن الكريم جاء بأمهات الفضائل وأقر المسؤولية الفردية والجماعة وكذلك سنة التفاوت بين الناس في المعرفة والرزق والمعيشة، لكن هدم العصبية وساوى بيت الناس جميعا ولم يفرق بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى والعمل الصالح.

وأشار إلى أن القرآن الكريم سعى لتحرير المرأة وإعطاءها حقوق وفلسفة جديدة قائمة على العدل والمساواة والشورى والرحمة ومنع الاستبداد.

وتابع عياد أن القرآن الكريم رفع أيضا من قدر العلماء وأعلى من شأنهم، مشيراً أن القرآن حرر العباد من ظلمات الكفر إلى الايمان وتسمى وحرر القلب من عبودية الغرايز، وقال "هذا الكتاب صنع رجال ونقلهم من العبودية الى الحرية".