انطلاق المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم برعاية الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 11:24 صباحاً - بدأت منذ قليل أولى فعاليات المسابقة العالمية التاسعه والعشرون لحفظة القران الكريم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزارة الأوقاف.

افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، المسابقة العالمية ال29 للقرآن الكريم، بإحدى فنادق القاهرة.

وأكد جمعة، أن القرآن الكريم محفوظ بعناية الله عز وجل، منوها بأنه لا يتطاول على كتاب الله الا شقي.

وأضاف جمعة خلال كلمته بالمؤتمر، أنه كل ما ازداد تطاول المتطاولين على كتاب الله، كان ردنا عليه عمليا وتطبيقيا، بمزيد من العناية له حفظا وسلوكا ورعاية ومنهج حياة.

ونوه بأن كلما زاد المتطاولين على كتاب الله ازداد عدد الباحثين عن منهجه، فهو كتاب الجمال والكمال لغة وأسلوب ومعنى يتدفق منه الحسن دفعة واحدة.

وأكد جمعة أن رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمسابقة وتكريمه لاوائلها في ليلة القدر، ومضاعفة الجوائز، خير دليل على اهتمام الدولة بالقرآن الكريم والعناية بأهله، فلا يكرم اهل القرآن الا كريم.

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه كلما ازداد التطاول على كتاب الله ازداد الإقبال عليه .. مشيرا إلى إيماننا بكتاب الله تعالى واعتزازنا به ، وفي كل موجة تطاول على كتاب الله يزداد عدد الباحثين والقارئين والحافظين له لقوله تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " وحفظ القرآن هو أحد المعاني التي تسلهمها من اسم الله الحفيظ فهو الذي يحفظ كتابه واولياءه ورسله .

ووجه وزير الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي راعي القرآن وأهله، مشيرا إلى توجيهات الرئيس في احتفالات الوزارة بليلة القدر بمضاعفة مكافآت الناشئة وذوي الهمم حيث تم مضاعفة المبلغ وكانت أقل جائزة العام الماضي تبلغ 30ألف جنيه وتم رفعها إلى 60 الفا، موضحا أنه كان سيتم رفع جوائز المسابقة من مليون إلى مليون ونصف وأقل حد للجائزة 100 الف.

وأشار إلى لقائه السبت الماضي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي وجه برفع جوائز المسابقة من مليون إلى 2 مليون جنيه ، مع الزيادة إذا تطلب الأمر .