اليوم.. انطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 11:23 صباحاً - تطلق إدارة منتدى شباب العالم اليوم السبت مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالمي.

يشهد المؤتمر الصحفى حضور دولى موسع من ممثلى الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية فى مصر، من بينهم السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الاوربى لدى مصر، أيلينا بانوفا المنسق المقيم للامم المتحدة فى مصر، اليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فى مصر، إيريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية فى مصر، الدكتور نصر الدين حاج الامين، ممثل منظمة الاغذية والزراعة فى مصر، الدكتورة نعيمة الجاسر ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر، كارلوس اوليفر رئيس بعثة الهجرة الدولية فى مصر، كريستين عراب ممثلة هيئة الامم المتحدة للمرأة فى مصر، فريدريكا ميجر ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان فى مصر، هبه نصير منسق برنامج الامم المتحدة للمتطوعين فى مصر، جيرمى هوبكنز ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة فى مصر، جون سوليكى ممثل مفوضية اللاجئين فى مصر، وايضا مدير مكتب منظمة اليونسكو فى مصر، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر فى مصر، وعدد أخر من مديرى مكاتب الامم المتحدة فى مصر.

كما سيحضر المؤتمر الصحفى مجلس أمناء واعضاء الحوار الوطنى ورؤساء تحرير السخف والقنوات المصرية، وعدد من كتاب الرأى وكبار الاعلاميين وعدد كبير من مثلى الصحف والقنوات العربية والافريقية والاجنبية.

جدير بالذكر أنه منذ انطلاق المنتدى فى نسخته الاولى عام 2017 وعلى مدار النسخ الاربع السابقة يهدف المنتدى إلى ارسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم فى مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.