رئيس هيئة الرعاية الصحية يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة عِلاج السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 11:23 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: مذكرة تفاهم مع مجموعة عِلاج السعودية لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية بمصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: مذكرة تفاهم مع مجموعة عِلاج السعودية لتقديم خدمات طبية عالية الجودة للوافدين من دول الخليج العربي للعلاج بمصر .. وتعزيز الفرص التنافسية في مجال السياحة العلاجية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: ندعم تواجد ومشاركة القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة .. وإثراء وتكامل خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل .. وزيادة الاستثمارات للنمو الاقتصادي لمصر

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عِلاج السعودية: ما شهدناه على أرض الواقع بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية طفرة نوعية لا تقل عن أي مستوى رعاية صحية عالمي ومتقدم .. ويؤكد: كانت خطوة تشجيعية ومُحفزة لتوقيع مذكرة التفاهم

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة عِلاج السعودية، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2023"، والمنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ومن جانب مجموعة عِلاج السعودية، الدكتور محمد الأمين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، وبحضور عدد من المسئولين من الطرفين.

وثمّن الدكتور أحمد السبكي، توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة عِلاج السعودية الرائدة في مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية بدول أفريقيا والخليج، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار الدور الذي تقوم به هيئة الرعاية في التعاون مع القطاع الخاص، تماشيًا مع اتجاهات الدولة في دعم التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة له، وإثراء وتكامل خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وتشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر.

وأوضح السبكي، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون مع مجموعة عِلاج السعودية لتبادل الخبرات مما يسهم في زيادة كفاءة نظم التشغيل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة عِلاج السعودية في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وإدارة دورة الإيرادات، وتنمية الموارد الذاتية.

وتابع: أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون مع مجموعة عِلاج السعودية لتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى الوافدين من دول الخليج العربي إلى مصر للعلاج، مما يساهم في تعزيز الفرص التنافسية للدولة المصرية في مجال السياحة العلاجية، وتعزيز نجاح مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، خاصة مع تواجد المجموعة ب- 11 دولة، منها ثلاث دول أفريقية وجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد السبكي، أن هذه المذكرة تعد نواة لتبادل الخبرات والتعاون مع مجموعة عِلاج السعودية لتقديم خدمات طبية عالية الجودة، ودعم السياحة العلاجية، وتعزيز الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية بمصر، والنمو الاقتصادي لها، لافتًا إلى زيارة وفد المجموعة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، تم خلالها الإطلاع على تطور أنظمة الرعاية الصحية بمصر، ومستوى خدمات الرعاية الصحية بتلك المنشآت، والتأكد من جودة أدائها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الأمين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عِلاج السعودية، إعجابه الشديد بإمكانات وتجهيزات المنشآ الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل وبما تقدمه من خدمات طبية وعلاحية بمعايير عالمية، وما حققته من ريادة وتنافسية في خدمات الرعاية الصحية خلال فترة قصيرة، وتابع: ما شهدناه على أرض الواقع بمنشآت هيئة الرعاية الصحية طفرة نوعية لاتقل عن أي مستوى رعاية صحية عالمي ومتقدم، مؤكدًا أنها كانت بمثابة خطوة تشجيعية ومحفزة لتوقيع مذكرة التفاهم.

تجدر الإشارة، إلى مشاركة الدكتور أحمد السبكي، في فعاليات معرض ومؤتمر "آراب هيلث 2023"، حيث يستضيف هذا الحدث الهام رؤساء هيئات الصحة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، ورافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة يضم كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، إضافة إلى عدد من القيادات العليا بالهيئة.

وأقيم آراب هيلث هذا العام، تحت شعار "الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية"، بمشاركة أكثر من 3000 شركة عارضة، و 51000 متخصص في الرعاية الصحية من جميع دول المنطقة العربية والشرق الأوسط والدول الأفريقية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى المشاركة الأولى لكل من نيوزيلندا وسنغافورة وتونس وإندونيسيا.