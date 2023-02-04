محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بالفرافرة

جدة - نرمين السيد - تفقد محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات، يرافقه كمال إبراهيم، رئيس مركز الفرافرة، وعدد من القيادات التنفيذية.





وتابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية والرصف والتأثيث الجارية، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمبانى مجمع الخدمات الزراعية بقرى أبو منقار وأبو هريرة، والذى يضم جمعية زراعية ومركز إرشاد زراعى ومخزن للأسمدة ومكاتب إدارية. كما تأكد من جاهزية مبانى مجمع خدمات المواطنين ونقطة الإسعاف ووحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة والطفل التى تم الانتهاء منها جميعا انتظارا للافتتاح الرسمى مع استكمال باقى المنشآت الخدمية.

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