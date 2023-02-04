الأنبا إرميا يستقبل وفدا من اتحاد الأدباء والكتاب العرب

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، وفدا من اتحاد الأدباء والكتاب العرب برئاسة الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادى الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس نقابة اتحاد كتاب مصر.





وذكر اتحاد الأدباء والكتاب العرب، فى بيان له اليوم السبت ، أن مجلس الأمانة العامة للأدباء العرب من مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتونس وعمان وليبيا وموريتانيا والكويت والسودان والعراق واليمن يشاركون فى الزيارة. وقام الوفد بجولة فى أروقة المركز، تعرفوا من خلالها على أنشطة المركز، وقدم نيافة أنبا إرميا لهم الهدايا التذكارية فى نهاية جولتهم والتقطوا صورًا تذكارية.

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