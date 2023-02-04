وزيرا الرى والتخطيط: نواصل العمل لرفع مستوى معيشة المزارعين

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لاستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والرى للعام المالى الحالى 2022 / 2023 ومقترح خطة الوزارة للعام المالى القادم 2023 / 2024.





وأعرب الدكتور سويلم عن شكره للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحا أن قطاع المياه يأتى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال المياه بمختلف المحافظات بالشكل الذى يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدى للتحديات التى يواجهها، وتحقيق أهداف التنمية وخاصة الهدف السادس منها، وتوفير فرص العمل، بالإضافة لدعم استدامة الأمن الغذائى من خلال دعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.

وأضاف الدكتور سويلم، أن المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً فى مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، على أهمية ملف المياه والأمن المائى باعتباره أحد أهم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتى تتوافق معها أهداف رؤية مصر 2030، وأنه تم تدريب عدد كبير من المسؤولين فى الوزارات لضمان أن يتم وضع الخطط الاستثمارية بما يتفق مع الأهداف الأممية ويراعى الاستدامة البيئية.

وتابعت السعيد أن اللقاء يأتى فى إطار الخطوات المنهجية المتبعة لوضع الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالى القادم، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات فى إطار الخطة الخاصة بكل وزارة، وبما يتفق مع مستهدفات الخطة متوسطة الأجل، والمنبثقة من الخطة طويلة المدى المتمثلة فى رؤية مصر 2030.

وأضافت السعيد، أن العام الحالى هو عام استثنائى لما يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص من ظروف استثنائية من حيث الإنفاق العام والاستثمارى، مما يدفع إلى ضرورة التركيز على الأولويات الملحة وإتمام تنفيذ المشروعات التى تم البدء فيها خلال الفترة الماضية والبدء فى المشروعات ذات الأولوية بما يحقق عائد من الأموال المستثمرة فى المشروعات التى تنفذها الحكومة فى العام المالى 2023 / 2024.

وشهد اللقاء عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والرى للعام المالى الحالى 2022 / 2023 بميزانية تقدر بحوالى 16.20 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تصل إلى 85 % حتى الآن.

كما تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم 2023 / 2024، والتى تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً وتنفيذ مشروعات جديدة فى مجالات تأهيل الترع، وحماية وتطوير مجرى نهر النيل وفرعيه، وإحلال وتجديد المنشآت الكبرى على المجارى المائية، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وأعمال الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الصحى لمحطة الحمام، وغيرها من المشروعات.