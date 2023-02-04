الأزهر: ما نرصده من اعتداءات يؤكد حاجة العالم إلى وثيقة الأخوة الإنسانية

جدة - نرمين السيد - خرجت وثيقة الأخوة الإنسانية، إلى النور لتكون بنودها بمثابة منارة ترشد الجميع إلى سبل العيش المشترك بسلام وأمان ووئام بعيدًا عن النزعات العنصرية والتعصب الأعمى وانطلاقًا من أهمية الوثيقة التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والبابا فرنسيس، أعلنت الأمم المتحدة الرابع من فبراير يومًا دوليًا للأخوة الإنسانية.





وبهذه المناسبة أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الهدف من توقيع شيخالأزهر وبابا الفاتيكان على وثيقة الأخوة الإنسانية فى الرابع من فبراير عام 2019 فى أبوظبى هو إعلاء قيم التسامح والسلام فى وقت يعانى العالم تدهورًا ملموسًا فى تلك القيم الراسخة بكافة الأديان والمعتقدات التى تحث الإنسان دومًا على العدالة والمساواة ونبذ التعصب و التطرف وإعلاء المصلحة المشتركة بعيدًا عن الفردية والأنانية والبغضاء ودعا المرصد إلى تفعيل بنود وثيقة الأخوة الإنسانية والأخذ بها فى كافة المعاملات لما تتضمنه من إرشادات تقوم السلوك الإنسانى وتعزز الجانب القيمى لديه وتدفعه إلى الإيجابية فى التفاعل مع التحديات التى فرضها التطور الرقمى وما صاحبه من انتهاك وتحريض ضد الآخر المختلف أيًا كان نوع هذا الاختلاف وسعى أفرادًا وجماعات إلى استغلال هذا الاختلاف لتأجيج مشاعر البغض والكراهية ونقل تلك المشاعر من الفضاء الرقمى إلى الواقع. وتابع المرصد: لعل ما نرصده من اعتداءات لفظية وجسدية ضد بعض الطوائف الدينية والأشخاص من أصحاب البشرة السمراء واللاجئين والمهاجرين داخل الوطن الواحد يظهر للجميع مدى الحاجة إلى تفعيل مثل هذه الوثائق الإنسانية لتحقيق الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين الناس على مستوى العالم.

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