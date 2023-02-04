الرعاية الصحية: توقيع مذكرة تفاهم مع «عِلاج» السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة عِلاج السعودية، ضمن فاعليات معرض ومؤتمر الصحة العربى "آراب هيلث 2023"، والمنعقد فى مركز دبى التجارى العالمى، بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وذكر بيان صادر عن الهيئة، اليوم السبت، أنه وقع مذكرة التفاهم من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، ومن جانب مجموعة "عِلاج" السعودية، الدكتور محمد الأمين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة، وبحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

ثمّن الدكتور أحمد السبكى، توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة "عِلاج" السعودية الرائدة فى مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية بدول إفريقيا والخليج، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تأتى فى إطار الدور الذى تقوم به هيئة الرعاية فى التعاون مع القطاع الخاص، تماشيًا مع اتجاهات الدولة فى دعم التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة له، وإثراء وتكامل خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وتشجيع مناخ الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر.

وأوضح السبكى، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون مع مجموعة عِلاج السعودية لتبادل الخبرات؛ ما يسهم فى زيادة كفاءة نظم التشغيل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة عِلاج السعودية فى إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وإدارة دورة الإيرادات، وتنمية الموارد الذاتية.

وتابع: "أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون مع مجموعة عِلاج السعودية لتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى الوافدين من دول الخليج العربى إلى مصر للعلاج؛ ما يسهم فى تعزيز الفرص التنافسية للدولة المصرية فى مجال السياحة العلاجية، وتعزيز نجاح مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك فى مصر"، خصوصا مع وجود المجموعة بـ 11 دولة، منها 3 دول إفريقية وجميع دول مجلس التعاون الخليجى".

وأكد السبكى، أن هذه المذكرة تعد نواة لتبادل الخبرات والتعاون مع مجموعة "عِلاج" السعودية لتقديم خدمات طبية عالية الجودة، ودعم السياحة العلاجية، وتعزيز الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية بمصر، والنمو الاقتصادى لها، منوها بزيارة وفد المجموعة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، تم خلالها الإطلاع على تطور أنظمة الرعاية الصحية بمصر، ومستوى خدمات الرعاية الصحية بتلك المنشآت، والتأكد من جودة أدائها.

ومن ناحيته، أعرب الدكتور محمد الأمين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة "عِلاج" السعودية، عن إعجابه الشديد بإمكانات وتجهيزات المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل وبما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية بمعايير عالمية، وما حققته من ريادة وتنافسية فى خدمات الرعاية الصحية خلال فترة قصيرة.

وتابع: "ما شهدناه على أرض الواقع بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، يعد طفرة نوعية لا تقل عن أى مستوى رعاية صحية عالمى ومتقدم"، مؤكدا أنها كانت بمثابة خطوة تشجيعية ومحفزة لتوقيع مذكرة التفاهم.

وأقيم آراب هيلث هذا العام، تحت شعار "الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية"، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شركة عارضة، و51 ألف متخصص فى الرعاية الصحية من جميع دول المنطقة العربية والشرق الأوسط والدول الإفريقية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى المشاركة الأولى لكل من نيوزيلندا وسنغافورة وتونس وإندونيسيا.