البيئة: تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ أداة لدعم خطة التنمية

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة ونقطة الاتصال الوطنية للتغيرات المناخية لمصر، أن تطبيق الخريطة التفاعلية لسيناريوهات تهديدات التغير المناخية على جمهورية مصر العربية” الذى أطلقته مصر على هامش مؤتمر المناخ "cop 27" هو مشروع لن ينتهى بل دائم التطوير وتحديث المعلومات المستقبلية الموضوعة به.





وأشار - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إلى أنه سيتم قريبا الاستفادة من هذا التطبيق عقب وضع مقوماته على خريطة البنية المعلوماتية لجمهورية مصر العربية.

وقال عبد الرحيم "إن هذا المشروع سيكون أداة مساعدة هامة جدا لمتخذى القرار فى خطة التنمية الشاملة للدولة فهو أحد مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030"، منوها إلى إشادة الخبراء بالتطبيق التفاعلى وبالتعاون النموذجى الذى تم بين مختلف مؤسسات الدولة للخروج بمثل هذا العمل.

وأضاف "أن تطبيق الخريطة التفاعلية الذى تم بناؤه بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية GIS، يتضمن درجات الحرارة المتوسطة ومجموع كميات الأمطار والرطوبة النسبية وعدد ساعات سطوع الشمس والرياح، بالإضافة لبعض المؤشرات المناخية الخاصة بدرجات الحرارة والأمطار، ومؤشر للعواصف الترابية ومؤشر البخر، والأحداث المناخية المتطرفة وبطيئة الحدوث مثل ارتفاع مستوى سطح البحر".

وفيما يتعلق بالمبادرات التى انبثقت عن مؤتمر المناخ، أوضح الدكتور شريف عبد الرحيم أن كل وزارة معنية بمبادرة بالتعاون مع وزارتى البيئة والخارجية ومنها مبادرة "fast" للأمن الغذائى والمسئول عنها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة، كذلك مبادرة الطاقة والمسئول عنها وزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة والمسؤول عنها وزارة البيئة وسيتم قريبا البدء بعدد من المبادرات ومنها مبادرة المخلفات والتنوع البيولوجى والزراعة وعند تسليم الإمارات رئاسة مؤتمر المناخ "cop 28" سيكون هناك مبادرات جديدة منبثقة عن المؤتمر وأيضا سيتم استمرار المبادرات السابقة ومتابعة آليات تنفيذها لذلك هناك نقاش دائم بين الرئاستين المصرية والإماراتية فيما سوف يستمر من هذه المبادرات أو قد يحتاج إلى الدمج.