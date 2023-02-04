تعليم الجيزة تبدأ غدا قبول التظلمات على نتيجة رابعة ابتدائى وحتى ثانية إعدادى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 10:26 صباحاً - شغل موعد بدء التظلم على نتيجة امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي 2022-2023، قطاعا كبيرا من أولياء الأمور في محافظة الجيزة، متسائلين عن موعد بدء تقديم طلبات التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وضوابط وإجراءات التقديم.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بدء تلقي طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، غدا الأحد الموافق 5 فبراير 2023، وذلك لمدة 15 يوما.

وحددت المديرية ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2022-2023، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك على النحو الآتي:

-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

-سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) عشرون جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

-يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه و بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

-وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

جدير بالذكر، أن الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، تبدأ غدا الأحد، في تلقي طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، ولمدة 15 يوما للمتعلم أو ولى الأمر.