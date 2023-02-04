إزالة حالتى تعد على أراض زراعية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من إيقاف حالتى تعد على قطعتى أرض زراعية بمنطقتى قرية أبيس 2/ 8 وقرية أبيس 7 /8 بنطاق حى وسط والتحفظ على كمية من مواد البناء، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، تماشيا مع جهود الدولة وتوجيهات المحافظ بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لمحاولات البناء عليها.





وأشار حى وسط، فى بيان، إلى القيام بحملة على الأسواق والمحلات والكافيهات بدائرة الحى لضبط المخالفات والمواد الغذائية الفاسدة ومراقبة ثبات الأسعار. وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر جنح صحية وإعدام أغذية وياميش رمضان منتهى الصلاحية ومتغير الخواص وتحصيل غرامات بقيمة 14 ألف جنيه وتحرير 4 محاضر مخالفة لعدم تأمين المنشآت ضد أخطار الحريق والكهرباء و6 محاضر تموين و4 محاضر لمخالفة قوانين البيئة و3 إنذارات لمخالفة قوانين العمل والتحفظ على 35 عبوة منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتحصيل مبلغ 1442 جنيها متأخرات صرف صحى وضبط وإزالة 85 حالة إشغال طريق و45 حاجزا وتسهيل حركة المشاه والسيارات.

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