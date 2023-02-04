الصحة: بدء خطة 2023 لتدريب الفرق الطبية بالصحة النفسية

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الدورات التدريبية تضمنت دورة لتدريب 300 فرد من أطباء الزمالة المصرية على مهارات التواصل وإدارة الغضب، والارتقاء بمهارات التواصل بين الأطباء والمرضى، بقيادة الدكتور حسام حسنى، أمين عام الزمالة المصرية.
وأشار عبدالغفار إلى أن خطة التدريب التى بدأت فى عام 2023 تضمنت تدريبات مكثفة لفرق التوعية المجتمعية التابعة لوزارة الصحة، لتدريبهم على تقديم التوعية لمختلف فئات المجتمع عن أضرار التدخين وتقديم المساعدة للراغبين فى الإقلاع عن التدخين.
ومن جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن حملات التوعية بأضرار التدخين انطلقت مع بدء الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث تم توزيع عددا من مطبوعات التوعية بأضرار التدخين، موضح بها عيادات الإقلاع عن التدخين التى تقدم الخدمة العلاجية بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومن المخطط أن يمتد نشاط الحملة ليشمل محطات المترو والقطارات، وأماكن التجمعات الشبابية.
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