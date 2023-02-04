الخشت: تعزيز التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لو تشون شنغ، المستشار التعليمى الصينى، للنقاش حول تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية فى مختلف المجالات البحثية والتعليمية، وحضر اللقاء رئيس رابطة الطلاب الصينيين فى مصر، والمديرة الصينية لمركز كونفوشيوس، والدكتورة رحاب صبحى، مديرة مركز كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب.





وخلال اللقاء، أكد الخشت أن مجالات التعاون مع الجانب الصينى وصلت إلى حد كبير؛ ومن أبرزها إنشاء وافتتاح معهد كونفوشيوس النموذجى الجديد، والتوسع فى دورات تعليم اللغة الصينية، وعقد درجات علمية مشتركة لبرامج عديدة، ووجود جامعة القاهرة فنيا وتدريبيا فى مشروع تعليم اللغة الصينية فى المدارس، مشيرًا إلى موافقة مجلس جامعة القاهرة خلال جلسته شهر يناير على خطاب نوايا للتعاون مع جامعة جيلين الصينية لإنشاء درجة علمية مزدوجة للبكالوريوس لتعليم اللغة العربية للطلاب الصينين.

ورحب رئيس جامعة القاهرة، بعقد درجات علمية مشتركة مع الجامعات الصينية فى مجالات دراسية متعددة مثل الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى والمجال الهندسى وغيرها من المجالات.

من جانبه، قال المستشار التعليمى الصينى إن جامعة القاهرة تعد من أشهر الجامعات فى العالم العربى وهى مهد التعليم المصرى لتخريجها العلماء والأدباء، معربًا عن تقديره لإسهامات الجامعة وخريجيها فى المجتمع الدولى.

واستعرض المستشار التعليمى الصينى، التبادلات بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية، مشيرًا إلى أنها تبادلات حققت ثمارا متواصلة، معربًا عن تقديره لهذا التعاون وما أسفر عنه من إنجازات.

وأشاد بالجهود الكبيرة والدعم الذى تقوم به جامعة القاهرة فى تعليم اللغة الصينية بالمدارس المصرية، لافتًا إلى أنه بسبب المكانة العالية لجامعة القاهرة ظلت الاختيار الأهم للطلاب الصينين الذين يرغبون فى استكمال دراساتهم العليا فى الشرق الأوسط، حيث يدرس بها عدد كبير من الطلاب الصينين لحرصها على خلق الظروف الجيدة لتعليم هؤلاء الطلاب، موجهًا الشكر لرئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت على رعايته للطلاب الصينين وتوفير بيئة إيجابية لهم.