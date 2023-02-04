حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 فبراير 2023 09:29 صباحاً - تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على النشاط الأسبوعي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 28 يناير إلى 2 فبراير الجاري وهو كالآتي:

1) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تشهد انطلاق مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي التاسع تحت عنوان "الصناعة والاستثمار.. ابدأ.. انطلق"، والذي عُقد تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث شارك عدد الوزراء وأعضاء مجلس النواب، والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء والأكاديميين، حيث أوضحت الوزيرة أن المصريين بالخارج عامل أساسي في الاقتصاد المصري وفي عمق عملية التنمية، ليس فقط من خلال تحويلاتهم بالخارج بل أيضا بخبراتهم وأفكارهم فمنهم خبراء اقتصاديين كبار، مؤكدة أن الاستثمار والصناعة هما أولويات قصوى بالنسبة لمصر.

2) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تلتقي أهالي محافظة الشرقية في لقاء جماهيري مفتوح للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث أوضحت أن الوزارة نفذت 55 دورة توعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 8 محافظات بإجمالي 1344 مستفيدا بالتوازي مع 60 دورة حرفية في 8 محافظات بإجمالي 1266 مستفيدا، بجانب توعية عدد 2700 شاب من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريبهم وتأهيلهم حِرَفيا للانتقال لسوق العمل على المهن المختلفة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمبادرة الرئاسية مراكب النجاة، من الشباب من الفئات العمرية من 16 إلى 45 سنة، على تخصصات متنوعة وهي (نجارة العمارة، والدهانات، والسباكة والكهرباء) وتم تنفيذ عدد 55 دورة توعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 8 محافظات بإجمالي 1344 مستفيدا، بالتوازي مع 60 دورة حرفية في 8 محافظات بإجمالي 1266 مستفيدا.

3) خلال زيارتها للشرقية.. افقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تتفقد القافلة الطبية لمؤسسة #صناع_الخير، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، حيث شهد التعاون بين الوزارة والمؤسسة تقديم خدمات لـ 5 آلاف مواطن من أهالي القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية منها قرية الحرجة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، وبعض قرى النوبة بأسوان، وقرية كريم بساط الدين مركز شربين بالدقهلية، وعدد من قرى محافظة الفيوم، وشملت هذه الخدمات تنظيم 6 قوافل للكشف على أمراض العيون للأهالي وتسليم أدوية لعدد 1453مواطنا وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية لـ1412 مواطنا وتسليم النظارات للمستفيدين وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية لـ 246مواطنا غير قادر واجراء العمليات بالمجان تماما.

4) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تشارك في احتفالية مرور 5 سنوات على إطلاق مؤسسة "مصر بلا مرض"، حيث جاءت فكرة المؤسسة انطلاقا من المسئولية المجتمعية للمصريين بالداخل والخارج من أطباء وعلماء في المجال الطبي والصيدلي ورغبتهم في أن يدعموا غير القادرين من أبناء وطنهم ويوفروا لهم الخدمة الطبية والرعاية الصحية دون أي مقابل مادي وكذلك توفير الأجهزة الطبية وتنظيم القوافل العلاجية، وأشادت السفيرة سها جندي بما تقدمه المؤسسة على مدار خمس سنوات منذ إطلاقها عام 2019، بالتعاون مع وزارة الهجرة، وقدمت المؤسسة تجربة عدد من شباب الأطباء المصريين بالخارج في علاج المصريين في تخصصات الرمد والأسنان والأنف والأذن وغيرها من التخصصات.

5) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تتفقد قافلة طبية برعاية وزارتي الهجرة والصحة لأهالي الأسمرات بمشاركة الدكتور مدحت مُنجي، الخبير في طب الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن جهود إشراك الأطباء المصريين بالخارج في توفير العلاج للمواطنين غير القادرين والأكثر احتياجًا، حيث أجرت الوزيرة حوارا مع المواطنين في القافلة الطبية، والذين أشادوا بالتعامل الطبي من قبل الخبير المصري والفريق المعاون له من وزارة الصحة، واستيعاب كافة المترددين على القافلة الطبية، معربين عن امتنانهم للقيادة السياسية لما تقوم به من جهود للعناية بصحة المواطنين.

6) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تعقد لقاءً مفتوحا مع جاليات 3 دول هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج" للرد على أسئلتهم والرد علي الشائعات، بجانب استعراض ما تم من عمل مستمر لخدمة المصريين بالخارج، منذ تولي حقيبة وزارة الهجرة، حيث أكدت أن هذه الوزارة تحمل اسم "المصريين بالخارج"، ورحبت السفيرة سها جندي، بما عرضه خبراء مصريون في الدول الثلاث للمشاركة من مبادرات علاج الحالات المرضية، وإهداء عدد من الأدوات والأجهزة الطبية لعدد من المؤسسات الطبية المصرية، بجانب الترويج للسياحة المصرية في هولندا. شهد اللقاء الرد على العديد من الاستفسارات والأسئلة من جانب ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة.

7) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تلتقي وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، لبحث سبل التعاون في مجالات تنسيق سياسات الهجرة في منطقة شمال أفريقيا وعلاقة الهجرة بالتنمية وربط المهاجرين بوطنهم، وسبل التوزان بين احتياجات الأسواق المحلية والعالمية من الخبرات المتاحة في بلداننا العربية، وسبل تبادل الخبرات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة للشباب، وذلك بحضور السفير محمد بن يوسف، سفير تونس في مصر، حيث اتفق الجانبان على أهمية تبادل الخبرات في مجالات التعليم الفني والتكوين المهني، لسدّ احتياجات سوق العمل وتوفير فرص أكبر للهجرة الآمنة، وتنسيق الجهود لعقد ورش عمل على مستوى الخبراء في قضايا الهجرة، لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الخبراء بالخارج من مصر وتونس وأوطانهم.

???? السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تستقبل المهندس أشرف دوس، رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية وأحد أهم رواد مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، لبحث سبل التعاون المشترك بصدد إسهامات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية وتعزيز الاقتصاد المصري. وجاء اللقاء في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز التواصل مع المستثمرين المصريين في الخارج من أجل تسهيل عملهم وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

9) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تهنئ د. وجيه المراغي أحد أبرز رواد مؤتمرات "مصر تستطيع" لفوزه بجائزة العمل التطوعي في كندا، حيث ثمنت السفيرة سها جندي، جهود علماء وخبراء مصر في الخارج في نفع البشرية بعلمهم وخبراتهم، بجانب الحرص على مشاركة تلك الخبرات مع الوطن الأم، مشيرة إلى تعاون د. وجيه المراغي مع الدولة المصرية في عدد من المشروعات، معربة عن ثقتها في عزيمة الشخصية المصرية وقدرتها على تحقيق النجاحات.