افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى "أخبار اليوم" ذكرت الصحيفة تحت عنوان "تحت رعاية الرئيس السيسى.. افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم ومضاعفة الجوائز إلى 2 مليون جنيه"، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يفتتح اليوم، المسابقة العالمية للقرآن فى دورتها الـ29 نيابة عن رئيس الوزراء.

وأضافت الصحيفة أن وزير الأوقاف وجه الشكر للرئيس السيسى على رعايته للمسابقة وأهل القرآن وتوجيهه بمضاعفة جوائزها؛ لتصبح أكثر من مليونى جنيه بدلا من مليون جنيه، مؤكدا أن هذه المسابقة عرس قرآنى فريد ينطلق من أرض الكنانة اليوم ويستمر حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة 108 متسابقين من 58 دولة.

وقال جمعة إن الوزارة نظمت للمتسابقين زيارة لمسجد محمد على بالقلعة، حيث أدوا به صلاة الجمعة أمس، ثم انطلقوا فى رحلة إلى معرض الكتاب، وأعربوا عن إشادتهم البالغة بعمق الحضارة المصرية وتواصل حاضرها الحضارى والثقافى مع ماضيها العريق، معربين عـن إعجابهم الشديد بما عاينوه ورأوه فى رحلتهم الأولى، التى نظمتها لهم وزارة الأوقاف، مؤكدين أن مصر هى حصن الإسلام والمسلمين وبلد العلماء والقراء بلد الأمن والأمان.. موجهين الشكر للرئيس السيسى على رعايته للمسابقة وإكرامه لأهل القرآن.

وتحت عنوان "وزير الدفاع: القوات المسلحة نموذج فريد للانضباط والالتزام بعطاء أبنائها وتضحياتهم".. ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، التقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، بقيادة الجيش الثانى الميدانى.

وأكد اللواء أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبنائها لتوحيد الرؤى حول مختلف الموضوعات التى تهم القوات المسلحة، مشيرا إلى أن رجال الجيش الثانى الميدانى يجددون العهد لتقديم الغالى والنفيس من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره.

ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة والضباط على توليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة، كما أوصى القادة والضباط بمواصلة البحث والإطلاع فى مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التى تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل، والتمسك بالمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجاً فريداً للانضباط والالتزام.

وعالميا.. وتحت عنوان "منطاد" يثير أزمة جديدة بين الولايات المتحدة والصين.. ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أنها تتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق عاليا فوق سماء الولايات المتحدة الأمريكية، تبين أنه عبر كندا إلى أن وصل إلى أجواء ولاية مونتانا الأمريكية، حيث توجد قواعد جوية حساسة وصواريخ استراتيجية فى ملاجئ تحت الأرض.

وأضافت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن وكبار المسؤولين العسكريين بحثوا بناء على طلب الرئيس الأمريكى جو بايدن إمكانية إسقاط المنطاد، إلا أنهم قرروا فى النهاية أن إسقاط المنطاد قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر.

وتابعت أن وزارة الدفاع الكندية أعلنت أيضا، أنها "تتخذ التدابير لضمان أمن مجالها الجوى، بما يشمل تتبع حادث محتمل".. مضيفة "وكالات الاستخبارات الكندية تعمل مع شركائها الأمريكيين، وتواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية كندا من تهديدات تجسس أجنبى".

وأشارت الصحيفة إلى أن فى أول رد صينى على المزاعم الأمريكية بأن منطاد التجسس تابع لها، دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى وقف التكهنات والمزاعم الدائرة حول تحليق "منطاد استطلاع صينى" فى سماء الولايات المتحدة.

وأكدت "الخارجية الصينية" أنها تتحقق من تقارير أمريكية حول تحليق المنطاد، محذرة من أى مغالاة بهذا الخصوص.