تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 4 فبراير ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم، طقس بارد فى الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات بمناطق من وسط سيناء وجنوب البلاد.





وذكرت الهيئة، أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 19 09 العاصمة الإدارية 19 09 6 أكتوبر 19 09 بنهــــا 19 09 دمنهور 18 10 وادى النطرون 19 10 كفر الشيخ 18 11 المنصورة 18 09 الزقازيق 19 10 شبين الكوم 18 10 طنطا 18 11 دمياط 18 11 بورسعيد 19 10 الإسماعيلية 20 09 السويس 19 10 العريش 19 10 رفح 18 09 رأس سدر 19 11 نخل 16 05 كاترين 12 03 الطور 21 11 طابا 20 11 شرم الشيخ 22 14 الإسكندرية 18 10 العلمين الجديدة 18 10 مطروح 17 10 السلوم 16 09 سيوة 17 05 رأس غارب 20 11 الغردقة 20 11 سفاجا 21 12 مرسى علم 22 12 شلاتين 23 14 حلايب 22 14 أبو رماد 22 15 رأس حدربة 23 14 الفيوم 19 08 بنى سويف 19 08 المنيا 19 05 أسيوط 18 05 سوهاج 19 07 قنا 20 08 الأقصر 20 07 أسوان 21 10 الوادى الجديد 20 06 أبوسمبل 20 09

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