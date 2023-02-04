قطع المياه عن مدينة جمصة وبعض قرى بلقاس فى الدقهلية اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع المياه عن مناطق مدينة جمصة بالكامل، بينها المنطقة الصناعية، والسجن العمومي، والأمن المركزي، وضعف المياه عن قرى زيان والجزاير التابعة لمركز بلقاس لمدة 12 ساعة، اعتباراً من الساعة 6 صباحا اليوم السبت الموافق 4 / 2 / 2023 حتى الساعة 6 مساء نفس اليوم .





وأرجعت الشركة سبب الانقطاع أعمال صيانة على الخط المغذى لمحطة مياه الشرب الرئيسية بجمصة. وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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