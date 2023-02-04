فى نسخته التاسعة.. ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يناقش الاحترام اليوم

جدة - نرمين السيد - يعقد الجامع الأزهر اليوم السبت الحلقة التاسعة من ملتقى الطفل، فى تمام الساعة 2 ظهرا والذى يأتى تحت عنوان: "الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف.





يأتى ذلك فى إطار مواصلة الجامع الازهر والرواق الأزهري، جهودهما فى توعية النشء ببعض الآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة ، التى تشغل بال الأسر المصرية، وتوعية الأطفال وتربيتهم على الأخلاق النابعة من صحيح الدين.

ويحاضر فى الملتقى الدكتور مصطفى شيشي، رئيس قسم أروقة القرآن الكريم، والشيخ أحمد رمضان، الباحث بإدارة شئون القرآن الكريم بالجامع الأزهر.

وقال الدكتور هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرا إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطى المعتدل، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه فى بعض المحافظات، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.