الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة اليوم

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشماليه الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وأوضحت أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على بعص المناطق من السواحل الشمالية، وإن ظلت الأجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البروده على جنوب البلاد. وتابعت: "لذلك ينصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فى الصباح الباكر والساعات المتأخره من الليل".

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