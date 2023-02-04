قمحة يكشف تفاصيل ندوة الإعلام والمنصات الرقمية بمعرض الكتاب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف قمحة، أن كل مكان فى معرض الكتاب به عدد كبير من المصريين الذين يرغبون فى الذهاب لكل مكان داخل المعرض، لمتابعة فاعليات المعرض.
وتابع بأنه تشرف اليوم بإدارة ندوة مهمة جدا، عن الإعلام والمنصات الرقمية، ناقشنا فيها التحول الرقمى، واستخدام وسائل وتطبيقات تكنولوجيا الاتصال الحديث، وتأثير ذلك على المحتوى الإعلامى.
حضر الندوة عدد من قادة الصحف والمواقع الإلكترونية، الكاتب الصحفى وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، مصطفى أمير وإلهامى سمير مديرا تحرير موقع "دوت الخليج"، وأدارها الدكتور أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.
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