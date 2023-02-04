إقبال غير مسبوق على معرض الكتاب.. أكثر من نصف مليون زائر باليوم التاسع 

جدة - نرمين السيد - حقق معرض القاهرة الدُولى للكتاب 54، إقبال غير مسبوق، خلال اليوم التاسع من فتح أبوابه للجمهور، حيث تخطى عدد زائريه اليوم الجمعة، النصف مليون زائرٍ، لُيسجل عدد الزائرين اليوم 557240 زائرًا، ليصل عدد رواده لقرابة المليونين ونصف المليون زائرٍ حتى الآن، منذ فتح أبوابه للجمهور فى السادس والعشرين من يناير الماضي.





وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الإقبال غير المسبوق اليوم، لجماهير من مختلف المحافظات والفئات والأطياف، يحقق ما حلمنا به منذ اللحظات التحضيرية الأولى لمعرض القاهرة الدُولى للكتاب، بأن يكون المعرض بوابة المصريين لعالم من الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التى تضع الثقافة فى مقدمة أولوياتها، مُشيرة إلى أن المعرض كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد، والاستمرار فى تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، خلال أيامه القادمة المتبقية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: إن وصول المعرض لقرابة المليونين ونصف المليون زائر حتى الآن، يأتى تتويجًا لتضافر جهود جميع القائمين على المعرض، وتعاون العديد من قطاعات الوزارة المختلفة وهيئات ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الإقبال الجماهيرى على المعرض اليوم، قد استمر حتى قبل إغلاق المعرض لأبوابه، وكان هناك تفاعلًا كبيرًا مع كافة الأنشطة والفعاليات، وهو ما انعكس بوضوحٍ على نسب مبيعات أغلب الناشرين المصريين والعرب والأجانب، والتى تضاعفت اليوم، وهناك بعض الطبعات قد نفذت بالكامل لدى أجنحة قطاعات الوزارة، ولدى الناشرين الذين عبروا عن سعادتهم للمشاركة فى عيد الثقافة المصرية، متوقعًا تحقيق المعرض لمزيد من المعدلات غير المسبوقة خلال أيامه المُقبلة.

وتتواصل فعاليات المعرض حتى السادس من فبراير الجاري، حيث سيشهد الختام الإعلان عن الدولة ضيف شرف الدورة القادمة.