هل أنت جاهز؟.. صفحة منتدى شباب العالم على «فيسبوك» تشوق المتابعين

جدة - نرمين السيد - وقالت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، فى منشورها: "هل أنت مستعد؟ شاهد المؤتمر الصحفى لـ WYF اليوم فى الساعة 3 مساءً بتوقيت جرينتش واستعد لبعض الإثارة!". أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مؤتمر صحفى اليوم الموافق 4 فبراير، للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، يعقد المؤتمر بحضور موسع من مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة فى مصر والإعلام المصرى والأجنبى.

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