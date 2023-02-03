وائل السمرى: الإعلام المصرى يعيش طفرة تقودها الشركة المتحدة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة "اليوم السابع"، إنَّ الإعلام المصرى يعيش طفرة فى تلك المرحلة تقودها جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سواء فى قنوات فضائية أو مواقع وصحف، ضاربًا المثل بجهود قناة القاهرة الإخبارية وقطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





وأضاف "السمرى" خلال ندوة "الإعلام والمنصات الرقمية"، بـ معرض القاهرة الدولى، لمناقشة دور إعلام الجمهورية الجديدة فى بناء الوعى، اليوم الجمعة، أنَّ الفرق بين الإعلام منذ 20 عامًا والآن هو اتساع المنافسة، ليس بين المؤسسات الصحفية وحدها ولكن بين المؤسسات الصحفية وصناع المحتوى عبر المنصات الرقمية، وموهبة الصحفى هى الفيصل فى المنافسة بين الإعلام التقليدى والإعلام الجديد. حضر الندوة عدد من قادة الصحف والمواقع الإلكترونية، الكاتب الصحفى وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، مصطفى أمير وإلهامى سمير مديرا تحرير موقع "دوت الخليج"، وأدارها الدكتور أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.

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