جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى وائل السمرى، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، إن مهما تطورت وسائل التواصل الاجتماعى والتكنولوجيا سيظل الأهم هو الصحفى صاحب الموهبة، فوحدها الصحافة ذات الموهبة هى التى ستكون قادرة على الوقوف فى وجه الفوضى.





وأضاف "السمرى" خلال ندوة "الإعلام والمنصات الرقمية"، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، لمناقشة دور إعلام الجمهورية الجديدة فى بناء الوعى، اليوم الجمعة، أن الأزمة بين الصحافة والسوشيال ميديا والشركات أيًا كانت أدواتها بأنها تتنافس على وقت المواطن. وأكد رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، على أن الصحافة إن لم تتطور، مثلما فعل الأستاذ محمد هيكل مع كمال الملاخ فى الصفحة الأخيرة فى صحيفة الأهرام، أو مثلما فعلت سهير القلماوى صاحبة المبادرة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب. حضر الندوة عدد من قادة الصحف والمواقع الإلكترونية، الكاتب الصحفى وائل السمرى، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، وأحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، وأدارها الدكتور أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وائل السمرى: مهما تطورت التكنولوجيا سيظل الأهم هو الصحفى صاحب الموهبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.