العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا.. ندوة بمعرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - وناقشت الندوة كتابى "رحلة فى الذاكرة-حوارات خالد الرشد"، و"الهمجية"، بحضور مؤلفى الكتاب خالد الرشد وسلام مسافر، المعدان ومقدما برامج على قناة "RT”.
ويتناول الكتاب الأول حوارات ومقابلات صحفية أجراها خالد الرشد مع شخصيات سوفيتية ساهمت فى بناء وتطوير العلاقات العربية السوفيتية ثم العربية الروسية، وكذلك مع باحثين وأكاديميين ممن درسوا المواد الأرشيفية المتعلقة بالمراحل الأولى لهذه العلاقات.
أما الكتاب الثانى فيتناول شهادات غزو واحتلال العراق فى حوارات سلام مسافر، مع المشاركين والشهود على حدث قلب المنطقة وعكس مأساوية ومخاطر هيمنة القطب الواحد على النظام الدولى.
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