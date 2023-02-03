ناجى قمحة: الشركة المتحدة تخطت دورها من صناعة الإعلام إلى الثقافة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "قمحة" خلال ندوة "الإعلام والمنصات الرقمية"، بـ معرض القاهرة الدولى، لمناقشة دور إعلام الجمهورية الجديدة فى بناء الوعى، اليوم الجمعة، أن المتحدة قامت بدور عجزت عن وسائل الإعلام التقليدية.

وأوضح أنَّ التطبيقات السريعة والتطور التكنولوجى أثرا على الصحافة القومية والخاصة مع ارتفاع عدد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، والإعلام المصرى كان يواجه تحديا أمام ما يثار من أخبار على السوشيال ميديا، خصوصًا مع وجود نوع من فقدان الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام.

حضر الندوة عدد من قادة الصحف والمواقع الإلكترونية، الكاتب الصحفى وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، وأدارها الدكتور أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.