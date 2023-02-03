- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأوضحت "قمحة" خلال ندوة "الإعلام والمنصات الرقمية"، بـ معرض القاهرة الدولى، لمناقشة دور إعلام الجمهورية الجديدة فى بناء الوعى، اليوم الجمعة، أن المتحدة قامت بدور عجزت عن وسائل الإعلام التقليدية.
وأوضح أنَّ التطبيقات السريعة والتطور التكنولوجى أثرا على الصحافة القومية والخاصة مع ارتفاع عدد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، والإعلام المصرى كان يواجه تحديا أمام ما يثار من أخبار على السوشيال ميديا، خصوصًا مع وجود نوع من فقدان الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام.
حضر الندوة عدد من قادة الصحف والمواقع الإلكترونية، الكاتب الصحفى وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، وأدارها الدكتور أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناجى قمحة: الشركة المتحدة تخطت دورها من صناعة الإعلام إلى الثقافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.