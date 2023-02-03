محمود بسيونى بندوة الإعلام والمنصات الرقمية: الشائعات تستهدف هدم المجتمع

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى محمود بسيونى، رئيس التحرير التنفيذى لموقع "دوت الخليج"، ونائب رئيس قناة dmc، إنَّ الشائعات تستهدف المجتمع المصرى عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية.





وأضاف "بسيونى" خلال ندوة "الإعلام والمنصات الرقمية"، بـ معرض القاهرة الدولى، لمناقشة دور إعلام الجمهورية الجديدة فى بناء الوعى، اليوم الجمعة، أنَّ هناك استخداما غير سوى للمنصات الرقمية عبر نشر شائعات وموضوعات غير حقيقية وغير سليمة، عبر دفع المجتمع المصرى للذهاب لمنطقة قد لا نحتاجها، والقضاء على الملامح الثقافية المصرية، فى مواجهة حقيقة أن المجتمع المصرى قابل للتنوع، ويمتلك مثل أخلاقية، وشعب لديه حضارة حقيقية، إذ يسعى البعض لدفعنا بعيدا عن تلك المثل والقيم والمبادئ.

وأوضح أن الشائعات تنشر أفكارًا لا علاقة لها بالمجتمع المصرى، وهناك سطحية فى الأفكار والموضوعات، وهناك هدف أن يتم تصديق كل شىء يتم تناوله أى فرد فى أى وقت، ومن ثم تجد مصر مستهدفة بكم شائعات كبير يوميًا.

حضر الندوة عدد من قادة الصحف والمواقع الإلكترونية، الكاتب الصحفى وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع، أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، مصطفى أمير وإلهامى سمير مديرا تحرير موقع "دوت الخليج"، وأدارها الدكتور أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.