عاجل- منتدى شباب العالم.. الإعلان عن النسخة الخامسة فى مؤتمر صحفى غدا

جدة - نرمين السيد - استكمالا لسلسلة من النجاحات المحققة على مدار أربع نسخات، أثبت فيها منتدى شباب العالم مدى أهميته كمنصة تجمع الشباب من حول العالم لمناقشة كافة القضايا التى تشغلهم، وخلق مساحة مشتركة لتبادل الثقافات والخبرات فى إطار فريد تعد أهم ركائزه هى السلام والإبداع والتنمية.

كانت البداية فى 25 إبريل 2017 ومن على ضفاف قناة السويس، عندما عرض مجموعة ‏من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، خلال المؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب ‏العالم، وعلى الفور استجاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليعلن فى يوم 24 يوليو 2017 أثناء فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية، عن انطلاق منتدى ‏شباب العالم بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2017، موجها دعوته لجميع الشباب من مختلف دول ‏العالم، ليعبروا عن آرائهم وعن ‏رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.‏

جاءت بداية الانطلاق فى نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، فى حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة، ومنذ ذلك الحين أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعى القرار، ومع شباب من كافة أنحاء العالم، واستمر العمل وصولا للنسخة الرابعة 2022.

بلغ عدد المشاركين فى الجلسات وورش العمل ما يقرب من 20000 شاب وفتاة من 164 دولة، وما يزيد عن 500 متحدث فى 180 جلسة نقاشية وورش عمل، كما بلغ إجمالى عدد المتقدمين والراغبين فى المشاركة فى منتدى شباب العالم بنسخه الأربعة وفق قاعدة بيانات الموقع الرسمى للمنتدى أكثر من 750 ألف شاب وشابة من مختلف دول العالم.

تنوع الحضور ليشمل رؤساء الدول والحكومات، والسفراء، والمنظمات الدولية والمحلية، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم فى مختلف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة، فضلا عن مشاركة مجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.

كما يناقش المنتدى كافة القضايا المطروحة على الساحة الدولية والتى تشغل الرأى العام الدولى وخاصة الشباب فى إطار المسارات الرئيسية الثلاثة: السلام والإبداع والتنمية، وفى هذا الإطار تنوعت الموضوعات لتشمل الشركات الناشئة ومساهمتها فى نمو الإقتصاد العالمى، ريادة الأعمال وتنمية الصناعة والاستثمار، والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، التحولات الكبرى فى العالم الرقمى، وفرص العمل فى عصر الذكاء الاصطناعى، مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى ما بعد الجائحة، تنمية قدرات الشباب، الأمن الغذائى، الأمن المائى فى ظل حقيقة التغيرات المناخية، دور آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية فى مكافحة الإرهاب والتطرف، وإعادة إعمار مناطق الصراع، وتطوير صناعة الفن والسينما، بالإضافة إلى تناول قضايا القارة الأفريقية مثل أجندة التنمية فى أفريقيا 2063، وملفات تمكين المرأة وذوى الإحتياجات الخاصة، واستعراض التجربة المصرية التنموية المتمثلة فى مبادرة حياة كريمة.

وفى سياق مواز تم تنفيذ نماذج للمحاكة مثل: نموذج محاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، نموذج محاكاة الإتحاد من أجل المتوسط، نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى.

كما يضم منتدى شباب العالم العديد من الأنشطة والفعاليات منها مسرح منتدى شباب العالم، ماراثون السلام العالمى، FREEDOM.E، منصة وحاضنة منتدى شباب العالم لرواد الأعمال (WYF Labs & Startup Vein)، النصب التذكارى لإحياء الإنسانية.

وكان لمنتدى شباب العالم جولات خارجية، حيث انطلقت أول جولة لمنتدى الشباب العالم فى أكتوبر 2019، فى مدينة هايدلبرغ بألمانيا بحضور أكثر من 100 مشارك، وكانت المحطة الثانية فى سيول، كوريا الجنوبية، حيث واصل فريق منتدى شباب العالم إشراك الشباب من خلال العديد من ورش العمل والجلسات التى تناقش قضايا الشباب.

وقد حاز منتدى شباب العالم على العديد من الإشادات الدولية، ففى فبراير 2021، اعتمد المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة (ECOSOC) فى دورته التاسعة والخمسين منتدى شباب العالم كإسهام مصرى عالمى يفتح مجال الحوار بين الشباب حول العالم، بالإضافة إلى اعتماد منتدى شباب العالم بنسخه الثلاث السابقة من قبل الأمم المتحدة كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب، كما أشار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (UNHRC) فى دورته الحادية والأربعين بالتجربة المصرية لتمكين الشباب سياسيا واقتصاديا، وذلك خلال مناقشة التقرير الوطنى لحقوق الإنسان فى نوفمبر 2022.

وجاءت المشاركة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) فى يناير 2022، وعلى إثر استعداد مصر لتنظيم قمة المناخ السابعة والعشرين بمدينة شرم الشيخ، فقد كلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم خلال كلمة سيادته فى الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية فى إجراءات الإعداد والتنظيم للقمة.

وبالفعل تولت اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، وبالتنسيق مع جهات الدولة، مسئولية إدارة اللوجستيات والفعاليات وإدارة غرفة العمليات المركزية لمؤتمر قمة المناخ، وذلك بمشاركة 2000 متطوع من شباب مصر والعالم. ونتيجة للإدارة المحترفة والناجحة، فقد أشاد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدورهم الفاعل فى نجاح المؤتمر والتى تعد من أكثر المؤتمرات نجاحا بفضل جهود الشباب المتطوعين، كما تم تدشين منصة لمنتدى شباب العالم فى المنطقة الخضراء على هامش فاعليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، والتى ضمت 33 جلسة نقاشية بمشاركة 105 متحدث مصرى ودولى.

لم يتوقف دور منتدى شباب العالم عند ذلك بل ضم العديد من المبادرات والتوصيات الفاعلة، حيث أسفرت جلسات وورش عمل المنتدى فى نسخة الأربعة عن 63 توصية، وقد نتج عن تلك التوصيات عدد من المبادرات التنفيذية المؤثرة محليا ودوليا، وأبرزها:

- دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى تطوير آليات تنفيذية لتدريب الشباب الإفريقى فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال إطلاق برنامج القيادة الرئاسية الأفريقية، وقد تم إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019، وقد تخرج ثلاث دفعات حتى الآن بإجمالى 2525 متدرب من الشباب الإفريقى.

- إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، وتكليف إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وقد نتج عن ذلك، تدشين "التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى" فى مارس 2022 والذى يضم 31 كيان تنموى وخدمى، ويعد التحالف ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية يتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، وقد وصل عدد المستفيدين إلى 30 مليون مواطن.

- تكليف إدارة المنتدى، بتفعيل مبادرتها بإنشاء حاضنة لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة مع التوسع فى إشراك القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية فى هذه المبادرة، حيث تم تدشين المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، والتى تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر. وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام.