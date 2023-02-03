ختام المؤتمر الثالث لخدام إيبارشية البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - اختتمت إيبارشية البحر الأحمر، فعاليات مؤتمر الخدام والخادمات بالإيبارشية، فى دير السيدة العذراء بجبل أسيوط، والذى أقيم بعنوان "الخادم والعمل الداخلى أمام الله" وشارك فيه حوالى 160 خادما وخادمة.





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