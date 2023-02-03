ندوة الإعلام والمنصات الرقمية تشيد بدور «المتحدة» فى بناء الإعلام الواعى

جدة - نرمين السيد - أشادت ندوة "الإعلام والمنصات الرقمية"، والتى أقيمت على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب، مساء اليوم الجمعة، بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى بناء الإعلام الواعى الذى يحافظ على الأمن القومى.





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