المشاركة بمعرض الكتاب الأبرز.. أنشطة وزارة التضامن فى أسبوع (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالى:-

الجمعة 27 يناير

إقبال كبير على أجنحة وزارة التضامن بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54 بما يشمل برامج "وعى" و"مودة" و"2 كفاية" و"التربية الإيجابية" و"مكافحة الإدمان والتعاطى"، بالإضافة إلى معرض ديارنا للتراث الحرفى.

السبت 28 يناير

برنامح "فرصة" للتمكين الاقتصادى، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى الشريكة، ينظم ورشة عمل لتدريب فريق وحدات "ابدأ رحلتك" على مستوى 6 محافظات تشمل بورسعيد ودمياط والاسماعيلية والمنوفية والبحر الأحمر واسوان، والتدريب.

الأحد 29 يناير

وزارة التضامن فى شراكة متجددة مع مستشفى "بهية"، تدعم العلاج الهرمونى لإجمالى 6700 من محاربات سرطان الثدى، كجزء من تكافؤ الفرص الصحية لسيدات مصر.

انطلاق المرحلة الثانية للمبادره الرئاسية لدعم صغار الصيادين "بر أمان"، وزارة التضامن الاجتماعى توزع 210 مراكب بالتعاون مع جمعية الصيادين ومسؤولى جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية فى محافظات سوهاج وكفر الشيخ والأقصر.

التضامن الاجتماعى تفتتح معرض "ديارنا" للأثاث تحت مظلة محافظ الأقصر بمشاركة الاتحاد التعاونى الانتاجى والجمعيات التعاونية للأثاث ومعرض للتراث، فى سعى مستمر من الوزارة للتوسع فى المنافذ التسويقية لصغار المنتجين.

الهلال الأحمر المصرى يستمر فى دوراته التدريبية فى مجال الإسعافات الأولية ويقدم شهادات معتمدة للشباب الذين اجتازوا التدريب عبر المنصة التعليمية.

برنامج تكافل وكرامة يحدث بيانات 400 ألف أسرة من المستفيدين فى جهوده المستمرة لتحديث قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر.

الإثنين 30 يناير

وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك فى الاجتماع العام للمهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث بدار التحرير بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء، وأعلنت عن إنشاء قرية التراث بجنوب سيناء وإطلاق 5000 فرصة عمل للسيدات والشباب بالمحافظة.

وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وزير الشباب والرياضة لتعزيز التعاون بين الوزارتين فى مجالات مكافحة الإدمان والإعاقة وإعداد الشباب قبل الزواج ودعم رعاية الأيتام بمراكز الشباب.

عبر تقنية الفيديو كونفراس، القباج تشارك باجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

بالتعاون بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وأكاديمية العلوم الشرطية الإماراتية تنظيم ندوة "الجاهزية للمستقبل – المنهج والتطبيقات : المجال الأمنى نموذجا"، والتى تاتى استكمالا لمسيرة المشاركة الفعالة والمثمرة بين الجانبين.

تواصل الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان داخل داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب فى الدورة رقم 54 لتوعية الزوار بأضرار تعاطى المخدرات وكيفية التواصل مع الخط الساخن للعلاج مجانا وفى سرية تامة.

وحدة التضامن الإجتماعى بالجامعة المصرية الروسية بالتعاون مع وحدة الإرشاد النفسى تنظمان ندوة "أنماط الشخصية"، ووحدة التضامن الاجتماعى بجامعة طنطا تنظم زياره لمؤسسة أطفال بلا مأوى لتوعية الطلاب بالقضايا الاجتماعية.

الثلاثاء 31 يناير

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضمن، تشهد افتتاح المؤتمر السنوى الأول لمجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام تحت عنوان "أطفالنا مستقبلنا" تحت مظلة عبد المحسن سلامة، وحسين الزناتى رئيس تحرير مجلة علاء الدين.

وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل بالوما آدمز نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية والوفد المرافق لها لمناقشة التوسع فى الشراكة بين الجانبين فى مجالات التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، ودعم برامج الهلال الأحمر المصرى.

وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل السفير أحمد الفضالى رئيس المجلس الأعلى لجمعيات هيئة الشبان العالمية واللقاء، لمناقشة توفيق أوضاع الجمعية وأنشطتها المركزية والمحلية.

المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم ندوة حول دور المراكز الثقافية فى مواجهة الفكر المتطرف والعولمة الثقافية ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بحضور عدد واسع من الخبراء والمختصين.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يدرب 120 قيادة تطوعية لدى مؤسسة "حياة كريمة" على قضية مناهضة تعاطى وإدمان المواد المخدرة، وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى إنشاء مركزين جدد لعلاج مرضى الإدمان بالقرى المستهدفة ببرنامج حياة كريمة.

القباج تهنىء اللاعبة بتول مؤمن محمود بمركز تأهيل القصير بالبحر الأحمر والحائزة على بطولة الجمهورية فى الكاراتيه 2022 لاختيارها من أفضل اللاعبين الرياضيين لعام 2023 من ذوى الإعاقة وتتعهد بتقديم كل الدعم لها ولنظرائها.

الأربعاء 1 فبراير

وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل جيرمى هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، بهدف مناقشة الإجراءات التحضيرية للمؤتمر الإقليمى للرعاية بالشراكة مع الجامعة العربية وبحضور دول عربية وإفريقية وخبراء دوليين فى مجال الرعاية.

وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل سيلفيان ميدلين نائب الممثل المقيم للبرنامج الانمائى للأمم المتحدة وماركو مجبيوريلى رئيس قسم التنمية البشرية بوفد الاتحاد الأوروبى، لمناقشة إنجازات وتحديات تنفيذ مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة.

بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تنظم النسخة الثالثة للبرنامج التدريبى لتعزيز قدرات الاخصائيين الاجتماعيين بدور إيواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر بالوزارة.

الخميس 2 فبراير

التضامن الاجتماعى تستعرض استراتيجية برنامج "وعى للتنمية المجتمعية" فى قضايا التربية الأسرية الإيجابية بالمؤتمر السنوى الأول لمجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام تحت عنوان "أطفالنا مستقبلنا.. صحة الطفل المصرى أولوية".

وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن نتائج المشروع البحثى "تكلفة التطرف والإرهاب فى مصر فى ثلاثة عقود" بالشراكة مع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية خلال جلسة نقاشية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والبحث يرصد التكلفة التى تكبدها المجتمع المصرى بفعل موجات التطرف والإرهاب.

القباج تتفقد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعى المشاركة فى الدورة رقم 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وعلى رأسها برنامج وعى والتربية الإيجابية و2 كفاية ومكافحة الإدمان والتعاطى، وتلتقى بالشباب والأسر المترددين.