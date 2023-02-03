«سعد زغلول.. دوره فى السياسة المصرية».. إصدار جديد بمعرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، حديثًا كتاب "سعد زغلول.. دوره فى السياسة المصرية حتى 1914" للدكتور عبد الخالق لاشين، ومن تقديم الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى، ضمن إصدارات الهيئة فى سلسلة "ذاكرة الكتابة" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 54، المنعقدة حاليًا بمركز مصر للمعارض الدولية.





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